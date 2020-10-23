إصابة 10 سيدات في حادث مروري بالعياط

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:44 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أصيبت 10 سيدات إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابات بمدخل قرية طهما، بمركز العياط.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل تقل 13 سيدة من العاملات في طريق عودتهن إلى منازلهن، اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 10 سيدات نُقلت 9 منهن إلى مستشفى العياط المركزي حالتهن مستقرة، وجرى تحويل الحالة العاشرة إلى مستشفى قصر العيني بسبب إصابته بنزيف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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