لجنة المسابقات تعتمد فوز أبو النمرس على البدرشين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements

اعتمدت لجنة مسابقات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برئاسة سمير جودة ومقرر لجنة المسابقات صالح عبد الحميد، فوز أبو النمرس على البدرشين 2-0 كنتيجة للمباراة التي لعبت يوم الثلاثاء في الدوري.

لكن القرار جاء بسبب إشراك طه شعيشع لاعب البدرشين في المباراة وهو في حوزته 3 انذارات، وذلك يعتبر مخالفا للوائح البطولة.

وبهذه النتيجة، يهبط البدرشين  للقسم الرابع برصيد 18 نقطة بالمركز الأخير، ويرتفع رصيد أبو النمرس إلى 23 نقطة بالمركز الثاني عشر متساويا مع الصيد فى عدد النقاط، ولكن المواجهات المباشرة بين فريقي أبو النمرس والصيد، تأتي فى صف أبو النمرس، اثر فوزه على الصيد بالدور الأول 3-0 على ملعبه، وخسر امام الصيد بالدور الثاني 3-1.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 68 نقطة
2- الإتصالات 65 نقطة
3- جولدي 48 نقطة
4- حلوان العام 44 نقطة
5- الصف 37 نقطة
6- القومي 35 نقطة
7- المعادي 35 نقطة
8- أكتوبر 34 نقطة
9- بشتيل 32 نقطة
10- العياط 28 نقطة
11- جينيس 25 نقطة
12- أبو النمرس 23 نقطة
13- الصيد 23 نقطة
14- البدرشين 18 نقطة

أخبار تهمك

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

منذ أقل من ساعة

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بيراميدز ونهضة بركان

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»