لجنة المسابقات تعتمد فوز أبو النمرس على البدرشين





اعتمدت لجنة مسابقات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برئاسة سمير جودة ومقرر لجنة المسابقات صالح عبد الحميد، فوز أبو النمرس على البدرشين 2-0 كنتيجة للمباراة التي لعبت يوم الثلاثاء في الدوري.





لكن القرار جاء بسبب إشراك طه شعيشع لاعب البدرشين في المباراة وهو في حوزته 3 انذارات، وذلك يعتبر مخالفا للوائح البطولة.





وبهذه النتيجة، يهبط البدرشين للقسم الرابع برصيد 18 نقطة بالمركز الأخير، ويرتفع رصيد أبو النمرس إلى 23 نقطة بالمركز الثاني عشر متساويا مع الصيد فى عدد النقاط، ولكن المواجهات المباشرة بين فريقي أبو النمرس والصيد، تأتي فى صف أبو النمرس، اثر فوزه على الصيد بالدور الأول 3-0 على ملعبه، وخسر امام الصيد بالدور الثاني 3-1.





ترتيب المجموعة الخامسة:





1- الدخان 68 نقطة

2- الإتصالات 65 نقطة

3- جولدي 48 نقطة

4- حلوان العام 44 نقطة

5- الصف 37 نقطة

6- القومي 35 نقطة

7- المعادي 35 نقطة

8- أكتوبر 34 نقطة

9- بشتيل 32 نقطة

10- العياط 28 نقطة

11- جينيس 25 نقطة

12- أبو النمرس 23 نقطة

13- الصيد 23 نقطة

14- البدرشين 18 نقطة



