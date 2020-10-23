غزل بورسعيد يعلن التشكيل الجديد لقطاع الناشئين

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اعلن مجلس ادارة نادي غزل بورسعيد عن التشكيل الجديد لقطاع الناشئين استعدادا للموسم الجديد من دوري منطقة بورسعيد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .



هذا وقد ضم تشكيل مسؤلي القطاع كلا من : عاطف عبد الموجود عضو مجلس إدارة و طارق غانم مدير للكرة و محمود عبد الرحيم مشرف على قطاع الناشئين و سيد عبد العزيز مديرا لقطاع الناشئين و طارق محمد مدير اداري و مدحت حلوة مدرب حراس مرمى .



اما تشكيل المدربين فقد ضم : أسامة بيجن مواليد ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ ، احمد سليم ٢٠٠١ ، صابر ذكى لفريق ٢٠٠٢ ، ابراهيم الحناوى و حسن ابو صير ٢٠٠٣ ، حمدى ابو الفتوح مواليد ٢٠٠٤ ، محمد الشافعى و خالد المصرى لمواليد ٢٠٠٥ ، هانى عاطف و احمد الدودة لفريق ٢٠٠٦ ، وحيد ايوب و فيكتور لمعى لمواليد ٢٠٠٧ ، وليد الشرطة و عزيز حلمى كليبات محسن لمواليد ٢٠٠٨ ، ايدار و محمد امبابى لفريق ٢٠٠٩ ، محسن الشامى لمواليد 2010 ، العربى ابراهيم لمواليد ٢٠١١