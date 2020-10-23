موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره تشيلسي غدا السبت، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة مانشستر يونايتد ضد  تشيلسي غدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد غدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2"  ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من أصل 4 مباريات.

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