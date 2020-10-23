عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

يحل نادي الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على نظيره النادي الأهلي، ضمن فعاليات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وتنقل المباراة عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، BIEN Sports HD 7 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، وهي قناة مشفرة عبر القمر الصناعي نايل سات.





-قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد:





وأعلنت قنوات أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي عن إذاعتها لمباراة الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي ذهابا على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بهدفين مقابل لاشيء عن طريق محمد مجدي افشة وعلي معلول.



