الأردن: 28 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة، عن 28 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.

وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، المحطات التابعة لشركة توتال الاردن: محطة اليادودة1, الرصيفة, الزرقاء الجنوبي, مجمع الباصات-اربد, القويرة, رأس النقب, القطرانة, الحمر, الغور الصافي .
كما وتشمل المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية : الاستقلال1, الهاشمية, قنازع-زيزيا, الداخلية, قوس النصر-جرش, المفرق البلد, الحصن, الكرك المركزية, القويرة, الشويكي-طريق المطار, الاشرافية, خلدا1.

والمحطات التابعة لشركة المناصير: المطار, الطنيب, الجيزة, الطريق الخلفي-العقبة, البوتاس-غور الصافي, الشريف حسين-العقبة, الشيدية.
الأردن: 28 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل
الأردن: 28 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

منذ أقل من ساعة

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»