رئيس مدينة ابشواى: غرفة عمليات وجولة تفقدية لمتابعة المقرات الإنتخابية

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بناء على توجيهات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم بشأن متابعة العملية الإنتخابية وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، ترأس، اليوم الجمعة، الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمركز ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية التابعة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 واالتدخل فورا في حال وجود أي معوقات أو عقبات، بالإضافة إلى جولة ميدانية تفقد خلالها مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة والقري لمتابعة جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات.



كما تفقد تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدرسة الزراعة بابوكساه، كما تابع رئيس المدينة تسليم مولدات الكهرباء تحسبا لأي انقطاع بالتيار الكهربائي، وكذلك الكراسي المتحركة تسهيلا على آبائنا كبار السن من الناخبين، بالإضافة لإنشاء شوادر وسرادقات أمام اللجان كاستراحات للمواطنين والناخبين وبدء تعقيم المدارس والمعاهد الأزهرية المخصصة كلجان انتخابات.



وأكد رئيس المدنية على أستكمال أعمال الحفر وتوصيل المواسير الخاصة بخطوط الفايبر لتوصيل خدمة الانترنت للقرى المحرومة استعدادا لتفعيل منظومة التحول الرقي.



وأشار الى استمرار التجهيزات والاستعدادات لموسم الأمطار، حيث وجه رئيس المركز بتطهير وإزالة الأتربة من الغرف المؤدية للمصارف والأبحر والتأكد من تسليك كافة غرف الصرف مع استمرار متابعة محطات الرفع ومحطات الصرف الصحي.



وايضا استمرار التعاون المثمر بين الوحدات المحلية والمشاركة المجتمعية، حيث قام مجموعة من مبادرة شباب قادرون بعزبة اللواج بزراعة عدد 250 شجرة بمدخل القرية بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية، تحت إشراف الأستاذة سعاد السيد، رئيسة الوحدة.



بالأضافة الى استمرار أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ونقاط التجميع وكذلك منطقة التطوير وشاطئ بحيرة قارون، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق بمعدات الوحدة ( جليدر مجلس المدينة ) ورش الطرق الترابية ونقل القمامة والأتربة إلي المقلب العمومي، وقص وتهذيب الأشجار وتكثيف أعمال النظافة بجوار المدارس والمعاهد المخصصة لجان انتخابات وطريق ابشواي زيد.



كما وجه رئيس المركز برفع ناتج القص فورا، وكذلك قص الحشائش والأشواك جوار الأرصفة والبلدورات والأسوار حفاظا على الشكل الحضاري.

