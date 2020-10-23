قلعة قايتباي بالإسكندرية تستقبل فرقة الموسيقى للبحرية الفرنسية



جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ونائب قنصل فرنسا وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي وأمل العرجاوي مدير مكتب ميناء الإسكندرية بهئية تنشيط السياحة.



وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي أن هذه الفرقة قامت بتقديم عرض موسيقي لمدة 20، ثم انضمت إليها فرقة الموسيقي السيمفونية العسكرية المصرية والتي قامت بتقديم عرض موسيقي آخر لمدة 20 دقيقة.



وقامت أمل العرجاوي بتقديم هدايا تذكارية لأعضاء الفرقة الموسيقية الفرنسية وأعضاء الفرقة البحرية المصرية

وبعد انتهاء العرض قامت الفرقة الفرنسية بجولة بقلعة قايتباي مستمتعين خلالها بمشاهدة معالم الحضارة المصرية.



كما التقطوا عدد من الصور التذكارية بقلعة قايتباي ومنطقة السراديب الساحلية وأمام البرج الرئيسي وبصحن القلعة وفوق الأسوار الخارجية معربين عن سعادتهم بعزف الموسيقي العسكرية الفرنسية في أحضان الحضارة المصرية.



استقبلت منطقة آثار قلعة قايتباى اليوم الجمعة فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية لإقامة عروضها الموسيقية ضمن سلسلة العروض التي اقامتها في عدد من المواقع الآثرية والسياحية المصرية خلال زيارتها لمصر في الفترة من 20 وحتي 26 أكتوبر الجاري.