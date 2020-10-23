مصرع طبيب في انقلاب سيارة علي طريق المنصورة السنبلاوين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى طبيب بشرى فى العقد الثانى من عمره، مصرعه اثر اختلال عجلة القيادة وانقلاب سيارته بمصرف الزريقى على طريق السنبلاوين المنصورة امام عزبة فضة فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مشتشفى السنبلاوين العام بوصول جثة طبيب اثر انقلاب سيارته فى مصرف الزريقى.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث السنبلاوين،الى مكان البلاغ وتبين مصرع "منصور.س.م.ا"٢٩ سنة طبيب بشرى،ومقيم بالسنبلاوين، ويقود سيارة رقم " س ل ر ٥٨٥٤"، اثر اختلال عجلة القيادة وانحرافه وسقوطه بمصرف الزريقى.

وبسؤال "أحمد.س.م.ا" ٢٧ سنة،طبيب بيطرى،وشقيق المتوفى،ومقيم بالسنبلاوين أيد ماسبق ولم يتهم أحد.

وأفاد تقرير الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية،واصابات بالأنف،ونزيف داخلى بالجسم ولاتوجد شبهة جنائية.

وحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٩٢٨ لسنة ٢٠٢٠،جنح مركز السنبلاوين، وبعد العرض على النيابة العامة قرر بالتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وانتداب مهندس فنى لفحص السيارة.

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