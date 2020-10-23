بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الاموال العامة العليا ضد مرتضي منصور وكريمته اميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي.

والتمس صبري اصدار الام بالتحقيق في،هذا البلاغ والذي أكد فيه اقتراف مرتضي منصور وكريمتة المدعوة اميرة جريمة خطيرة جدا حيث نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة عن ارتكابهما جريمة تزوير ٦٠٠ توكيل واستعملوها في تقديم بلاغات ضد العديد من الشخصيات المعروفة بغية الاضرار والتنكيل بهم.


ومن المعروف ان هذه الجريمة تعد جناية تزوير محرارات رسمية معاقب عليها بالمواد ٢٠٦ و٢٠٦ مكرر وما بعدها من قانون العقوبات.


واكد صبري انه تقدم بهذا البلاغ إعمالا والتزاما باحكام المادة ٢٥ من قانون العقوبات لاصدر الامر بالتحقيق فيما تضمنه من وقائع وجرائم اقترفها مرتضي منصور وكريمتة أميرة.


وارفق صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

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