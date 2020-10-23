مصلحة الضرائب تعلن مواعيد تقديم إقرار القيمة المضافة

نظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ومن أجل تقديم اقرار القيمة المضافة في المواعيد القانونية قامت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية بإعلان مواعيد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وهى:-

- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أغسطس 2020 يتم تقديمه حتى 31 أكتوبر الجاري وفقا للقانون رقم (67) لسنة 2016.





- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر سبتمبر 2020 يتم تقديمه حتى 30 نوفمبر القادم وفقا للقانون رقم (67) لسنة 2016.

- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أكتوبر الجاري يتم تقديمه حتى 30 نوفمبر القادم وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 .