مصلحة الضرائب تعلن مواعيد تقديم إقرار القيمة المضافة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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نظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ومن أجل تقديم اقرار القيمة المضافة في المواعيد القانونية قامت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية بإعلان مواعيد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وهى:-
 
- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أغسطس 2020 يتم تقديمه حتى  31 أكتوبر الجاري وفقا للقانون رقم (67) لسنة 2016. 

- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر سبتمبر 2020 يتم تقديمه حتى   30  نوفمبر  القادم وفقا للقانون  رقم (67) لسنة 2016.
 
- إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أكتوبر الجاري  يتم تقديمه حتى 30 نوفمبر القادم وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 .
مصلحة الضرائب تعلن مواعيد تقديم إقرار القيمة المضافة
مصلحة الضرائب تعلن مواعيد تقديم إقرار القيمة المضافة

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