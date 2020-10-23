"الإيكاو" تبحث إرشادات طيران جديدة تحد من حجر المسافرين

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن بحثها إمكانية التخفيف من الحاجة إلى حجر المسافرين والسياح الدوليين صحيا أو تقصير فتراته إذا ما بقي الحجر مستمرا.





وقالت الأمين العام للإيكاو الدكتورة فانغ ليو، خلال اجتماع افتراضي للمديرين العامين للطيران المدني لمنطقة أوروبا وشمال الأطلسي في المنظمة، "إن فرق عملنا المعنية تبحث حاليا إدراج إطار عمل جديد لإدارة المخاطر وتقييم حلول مختبرة لفيروس كورونا كجزء من إرشادات الإقلاع في مرحلته الثانية"، داعية دول العالم وحكوماتها إلى الحفاظ على قطاع الطيران عبر دعمه ماليا وضمان التمويل المستدام لهيئات الطيران المدني فيها.

وأكدت أن سلطات الطيران الحكومية شهدت تراجعا ملحوظا في التمويل ما أدى إلى فجوات كبيرة بين توقعات الأداء والرقابة والموارد المتاحة، مشيرة إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب اتباع نهج تعاوني مع الصناعة والمنظمات الإقليمية والدولية .





وشددت ليو على مواصلة منظمة الطيران المدني الدولي العمل الجاد لضمان أن النماذج المالية المستقبلية المستدامة تشمل وتأخذ في الاعتبار الاحتياجات المالية لسلطات الطيران المدني للدول.