لهذا السبب.. أوس أوس يوجه الشكر لـ كابتن حسام عاشور

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شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام ".



حيث ظهر "اوس اوس" في الصورة برفقة الكابتن حسام عاشور وعلي ربيع من عرض مسرحيتهم الجديدة "صباحية مباركة".



وعلق "اوس أوس" علي الصورة قائلاَ:" الكابتن الكبير حسام_عاشور شرفتنا ونورتنا ويارب يكون العرض عجبك، مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه سابقا ) في عرض جديد من مسرحية #صباحيه_مباركه".



يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

