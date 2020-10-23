"هواوي" تطلق Mate 40 في السوق المصري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)عن مجموعة منتجاتها مع سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 المتقدمة، وهي أحدث الهواتف الذكية الرائدة والثورية التي تمكن المستخدمين من تحقيق قفزة إلى الأمام. تعرض السلسلة الجديدة أفضل ما في تقنيات هواوي، وتعزز التزام هواوي بالابتكار وتصميمها الذي لا يلين لخلق أفضل "Mate" على الإطلاق. تم تصميم كل شيء في سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 لتوفير تجربة الهاتف الذكي الأكثر إثارة على الإطلاق. يشتمل كل من هاتفي HUAWEI Mate 40 Pro وHUAWEI Mate 40 Pro+ على شريحة مدمجة في النظام من الجيل الخامس تعتبر الأولى في العالم بمعمارية 5 نانوميتر ونظام كاميرا Ultra Vision Cine وتصميم Space Ring الشهير، بالإضافة إلى تجربة رقمية أكثر ذكاءً وانتباهًا.

 


من جانبه قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "تجمع سلسلة هواتف HUAWEI Mate Series كل عام التكنولوجيا الأكثر إثارة معًا في حزمة واحدة مذهلة، هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية لسلسلة هواتف Mate وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل تفانينا في الابتكار، في هذه الأوقات غير المسبوقة، نظل ملتزمين بصنع مستقبل أفضل، مع التكنولوجيا المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا وهادفًا على حياة المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتقديم تجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life للمستهلكين في جميع أنحاء العالم."

 

 

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