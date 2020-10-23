عودة محتملة للجماهير في مواجهة برشلونة ويوفنتوس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
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أعلنت حكومة كتالونيا إن نادي برشلونة ربما يسمح له ببعض الحضور جماهيري خلال مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر المقبل.


وخلال حديث إلى صحيفة سبورت المحلية قال المدير العام للرياضة في إقليم كاتالونيا جيرار فيغويراس، إن محادثات تمهيدية تمت بين السلطات المحلية ونادي برشلونة تتعلق بعودة الجماهير إلى الملاعب في ظل استمرار أزمة كوفيد-19 الصحية.


وقال المسؤول المحلي: "تحدث النادي إلينا عن عودة تدريجية للجمهور وقلنا لهم إنه يتعين علينا تحليل هذا الأمر فيما يتصل بكل مباراة على حدة، البداية ربما تكون ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف في ملعب كامب نو وحسب الموقف الوبائي فإننا سنقرر في شأن إمكانية زيادة العدد بعد ذلك".


وأضاف المسؤول: "أعتقد أنه سيكون من الممكن السماح بحضور جماهيري في المباراة أمام يوفنتوس في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) في حالة لم يتفاقم تفشي الوباء".


ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من برشلونة.


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