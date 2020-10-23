الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

ينظر مجلس إدارة نادي الزمالك، في فكرة تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الاتحاد الأفريقي "كاف"، وذلك بسبب القرار الصادر بشأن تأجيل مواجهة القلعة البيضاء ضد الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وترغب إدارة نادي الزمالك في التحرك رسميا لإقامة دعوى ضد الكاف، بسبب عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وذلك لتأجيل موعد اللقاء دون تحديد موعد نهائي البطولة.









وقد أعلن الكاف اليوم الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى يوم 1 نوفمبر المقبل، بينما ثبّت موعد المباراة النهائية، يوم 6 من الشهر نفسه دون تغيير.









وأبدى رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، ترحيبه بتأجيل مباراة الرجاء دعمًا للمنافس، بعدما ثبت إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا، لكن بشرط تأجيل نهائي دوري الأبطال.









واستطاع أبناء ميت عقبه تحقيق فوزًا ثميناً على نظيره الرجاء، في مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدف بدون رد، الأحد الماضي على ملعب "محمد الخامس".



