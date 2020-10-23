جميلة.. أحمد مجدي ينشر صورة برفقة أسماء أبو اليزيد

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شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بـ صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "مجدي" في الصورة برفقة الفنانة أسماء أبو اليزيد وعلق قائلا: "جميلة".



وكانت أخر أعمال الفنانة أسما أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح"، المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.



مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.



وتدور أحداث مسلسل "الأنسة فرح" حول "فرح" التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.



