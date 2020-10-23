مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، بترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.



