توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين اليابان وبريطانيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
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وقعت اليابان وبريطانيا اليوم الجمعة اتفاقية للتجارة الحرة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بنهاية العام الجاري.
 
ويبدأ سريان الاتفاقية في الأول من يناير 2021، عقب خروج بريطانيا من القواعد التجارية للاتحاد الأوروبي.
 
وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين اليابان وبريطانيا الشهر الماضي، وأشادت به بريطانيا كأول اتفاقية تجارية رئيسية منذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي.
 
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية العلاقات التجارية بين البلدين، بما يصل إلى 15.2 مليار استرليني (19.5 مليار دولار أمريكي)، بحسب ما ذكرته الحكومة البريطانية الشهر الماضي.
 
وتتوافق الاتفاقية الجديدة إلى حد كبير مع اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.
 
وتظل بريطانيا جزءا من السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي للاتحاد الأوروبي طوال الفترة الانتقالية لبريكست.
 
ورحبت الشركات اليابانية بالاتفاقية بين لندن وطوكيو، لكن القلق يساورها بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستستطيع التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بينها وبين التكتل قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

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