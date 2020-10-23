وزارة الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الألماني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:50 م
الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن استدعائها الملحق العسكري الألماني على خلفية مشاركة بلاده في تدريبات على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".


وذكرت الوزارة أنه تمت في 23 أكتوبر، دعوة الملحق العسكري بالسفارة الألمانية في موسكو إلى وزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بموقف الوزارة الروسية فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في مناورات الناتو "Steadfast Noon" و"  "Resilient Guar، التي يتم خلالها التدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية.

 

وأضافت الوزارة، أنه "تمت الإشارة إلى أن اجتذاب ومشاركة عناصر وطائرات ذات استخدام مزدوج من دول أعضاء" غير نووية "في الناتو، وبالذات جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وضع سيناريوهات لاستخدام الأسلحة النووية، يعتبر انتهاكا صارخا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

 

وتم التأكيد، على أن مثل هذه الإجراءات، "تؤدي إلى خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وتؤدي إلى زيادة التوترات على طول خط التماس بين روسيا والناتو، وتؤثر سلبا على مستوى الثقة في أوروبا".


أخبار تهمك

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

منذ أقل من ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بيراميدز ونهضة بركان

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»