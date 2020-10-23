بيكيه يضحي من أجل البقاء في برشلونة!

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، وافق على التنازل عن 50% من راتبه لمساندة البارسا في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أحدثها فيروس كورونا.









وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان بيكيه سأل النادي عن النسبة التي يحتاج إلى تخفيضها من عقده، من أجل المساعدة في مواجهة الأزمة، وأخبروه أنها 50%، ووافق عليها اللاعب على الفور.









وكشفت الصحيفة أن هناك بنود أخرى في عقد بيكيه، تفيد بأنه إذا لم يلعب خلال موسمي (2021-22 و2022-23) نسبة 35% من المباريات، فيمكن للنادي إنهاء العقد من جانب واحد.









ولم يكن بيكيه وحده هو من وافق على اقتصاص جزء من راتبه، فقد وافق دي يونج وتير شتيجن ولينجليت كذلك على اقتصاص 30% من قيمة رواتبهم لمواجهة الأزمة، وهي النسبة التي حددها النادي وأبلغهم بها عبر الفاكس قبل أسابيع.