أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أكتوبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
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أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أكتوبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر الجاري 2020 التي يتابعها الإعلان عنها كل مواطن مصري من العمالة الغير منتظمة سبق له التسجيل وتحديث البيانات على موقع وزارة القوى العاملة وهذا من أجل حاجتهم الشديد لمبلغ 500 جنيه الذي تم عودته لكي يحصل عليها المواطن حتى نهاية العام الجاري 2020 بأمر رسمي بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السي والذي قامت بتنفيذ تلك القرار ووضع القواعد الجديدة وزارة القوى العاملة المسؤول الرئيسي عن صرف المنحة وإرسال الرسائل للمواطن المسجلين، ترقبو معنا للتعرف على أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة.

أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة
- لمعرفة نتيجة القبول في منحة 500 للعمالة الغير منتظمة عليكم اتباع الخطوات التالي بشكل دقيق.
- الدخول على الموقع فور الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة.
- الضغط على منحة العمالة غير منتظمة.
- إدخال الرقم القومي.
- إدخال رقم الطلب.
- الضغط على استعلام.
- يتم عرض النتيجة المطلوبة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020
يرجى العلم أن بدايتاً من اليوم الأربعاء الموافق 21 من أكتوبر الجاري 2020 يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين الذين تم قبولهم في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ومن يرده رسالة تفيد باستحقاق الصرف عليه التوجه لمكاتب البريد أو من خلال البنوك الزراعية أو ما يناسبك من أجل الحصول على قيمة المنحة التي يتم صرفها قبل نهاية أكتوبر الجاري لمن يستحقها.

أهمية منحة 500 جنيه
منحة 500 جنيه أصبحت مهمة جداً بالنسبة للفئات البسيطة والعمالة الغير منتظمة الذين كانوا يعانون من نقص المال في ظل ظهور جائحة كورونا بسبب فرض الحظر وتعطل بعض الأعمال اليومية حرصاً على سلامة المواطنين ولذلك وضعت لهم الوزارة بديل مادي لكي ينفقون منه على الأسرة لجلب الطعام والشراب لكي تمر هذه الفترة والأزمة على خير وعودة الأمور لطبيعتها.

أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أكتوبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

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