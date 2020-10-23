



مهلة سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر ووسائل الاستعلام الإلكتروني billing.te.eg عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات





كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر التي جرى إصدارها يوم 15 من الشهر الجاري، وهي شهر كامل للاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها عبر اختيار اي طريقة من الوسائل المتاحة للسداد، ويمكن الاستعلام عن قيمة الاستهلاك ومبلغ الفاتورة عن طريق موقع الشركة على شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال التليفوني برقم الدليل من التليفون المنزلي منذ الآن على أن يكون سداد الفاتورة خلال مدة شهر من يوم الإصدار، بمعنى أن يتم ذلك قبل يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك تجنبا لتحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.





مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

أتاحت الشركة لعملائها معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال وسائل متعددة للتيسير عليهم.





ومن أهم الطرق السهلة لمعرفة قيمة الفاتورة الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون في المكان المخصص لذلك على الموقع .





رابط المصرية للاتصالات ووسائل الدفع

أما عن رابط الشركة الخاص بموقعها الإلكتروني والمخصص للاستعلام عن الفاتورة، فيمكن الوصول له بالضغط على الرابط التالي ( اضغط هــنـــــــــــــــا ).





كذلك وفرت الشركة وسائل متعددة لسداد الفواتير من خلالها ومنها الطريقة التقليدية وهي السداد النقدي بالذهاب إلى مقرات سنترالات الشركة .





أما عن خدمات الدفع الإلكتروني، فمن الممكن التسديد على موقع الشركة المصرية للاتصالات بالضغط هــنــــــــــــا





كذلك هناك وسيلة الدفع عن طريق خدمة فورى، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبعض البنوك.





ومن طرق السداد أيضا الدفع عن طريق خدمة فودافون كاش.





خدمات الإنترنت

ختاما، لا يفوتنا التنبيه على أن تأخير سداد الفاتورة قد يتسبب في التأثير على خدمات الإنترنت المنزلي وقد يؤدي لتوقف الخدمة.





لذلك ننصح بالحرص على سداد الفاتورة خلال المهلة المحددة والتي ذكرناها في التقرير.



