تذبذبات عنيفة لسهم التجاري الدولي في لندن بعد توارد أنباء إقالة رئيسه

هوت أسهم البنك التجاري الدولي مصر المدرجة في لندن أكثر من 40 بالمئة في التعاملات الصباحية يوم الجمعة قبل أن تسترد خسائرها وترتفع قليلا عن مستوى الفتح، وذلك عقب تقارير لوسائل إعلام عن إقالة رئيس البنك من منصبه.





والبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه. ورئيس مجلس إدارته هشام عز العرب من بين كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.





ولم يرد البنك ولا عز العرب ولا البنك المركزي المصري على طلبات للتعليق من رويترز. ولم ترد تقارير في هذا الصدد على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.





وقالت البورصة المصرية صباح يوم الخميس إنها علقت التداول على أسهم البنك التجاري الدولي في القاهرة بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يتسن الحصول على تعليق من البورصة المصرية أو الهيئة.





وقال مسؤول اتصالات في التجاري الدولي إن البنك عقد اجتماعا لمجلس الإدارة استمر لفترة طويلة بعد ظهر يوم الخميس. ويقول البنك التجاري الدولي إن لديه 207 أفرع ويخدم 1.4 مليون عميل.





وانخفضت شهادات الإيداع الدولية للبنك في لندن بما يصل إلى 41 بالمئة صباح يوم الجمعة قبل أن تتعافى ليجري تداولها مرتفعة خلال الجلسة. وانخفضت شهادات الإيداع الدولية 17 بالمئة يوم الخميس.





وتظهر بيانات رفينيتيف أن آخر تداولات لأسهم البنك المدرجة في القاهرة كانت في 21 أكتوبر تشرين الأول.





وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خطاب تردد أنه من البنك المركزي المصري يخطر حسين أباظة الرئيس التنفيذي للتجاري الدولي بأن البنك المركزي قرر إقالة عز العرب بسبب مخالفات مزعومة، وذلك بموجب قانون جديد جرى إقراره هذا العام.





ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الخطاب أو ما إذا كان عز العرب يخضع للتحقيق في أي تجاوزات.





وقاد عز العرب فريقا حقق نقلة للبنك من التركيز على التعاملات المؤسسية إلى قيادة القطاع من حيث الإيرادات وصافي القيمة والحصة السوقية للودائع بحسب ما يذكره موقعه الإلكتروني.





وتوسع القطاع المصرفي الخاص في مصر تدريجيا على مدى العقود القليلة الفائتة، وتحركت الحكومة بقوة في خصخصة البنوك أكثر من بقية القطاعات.



