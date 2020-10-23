الزراعة: نستهدف مضاعفة العائد من كل قطرة مياه (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم يستهدفون تطبيق منظومة الري الحديث، حتى يتضاعف العائد من كل قطرة مياه.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في افتتاح محطات جديدة لمعالجة المياه، بما يساهم في توفير المياه لمناطق لم تكن تصل إليها من قبل، وبالتالي يتم زيادة الرقعة المنزرعة.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في افتتاح محطات جديدة لمعالجة المياه، بما يساهم في توفير المياه لمناطق لم تكن تصل إليها من قبل، وبالتالي يتم زيادة الرقعة المنزرعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنهم يعملون على تنفيذ مشروع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه، فضلا على أنهم يعملون على تطوير طرق الري الحقلي بما يساهم في توفير المياه.





كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم الاتفاق على خطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ تحديث منظومة الري بالأراضي الجديدة على مساحة مليون فدان، حيث تم حصر مساحة المليون فدان في هذه الأراضي، وتم توزيع المساحات والمناطق على وزارتي الري والزراعة، كلُّ فيما يخصه؛ تمهيدًا لتولي مسئولية التنفيذ، بحيث تشرف وزارة الري على مساحة 516 ألف فدان، بينما تشرف وزارة الزراعة على مساحة 504 آلاف فدان، وجاء ذلك خلال اجتماع المنعقد مع رئيس الوزراء اليوم.





وأكد وزير الزراعة، أنه يتم التوسع في عقد ندوات توعوية وإرشادية في المحافظات التي ينفذ بها مشروع التحول للري الحديث، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يُسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، منوها إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة؛ لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن.





وحدّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التوزيع الجغرافي للمساحات المستهدفة لتحديث الري في الأراضي الجديدة بها، مشيرا إلى أنها شملت محافظات الوادي الجديد بمساحة 205 آلاف فدان، والمنيا بمساحة 90 ألف فدان، وبني سويف بمساحة 70 ألف فدان، والواحات البحرية بالجيزة 40 ألف فدان، وقنا بمساحة 25 ألف فدان، والاسماعيلية بمساحة 25 ألف فدان، والسويس بمساحة 25 ألف فدان، والشرقية بمساحة 24 ألف فدان.





وتحدث وزير الزراعة عن الخطة التنفيذية لتحديث الري في مساحة الـ 504 آلاف فدان، مشيرا إلى تشكيل فريق العمل وتكثيف التوعية الإرشادية لأهمية تحديث منظومة الري، كما تم حصر بيانات ومساحات المناطق المستهدف تحديث نظام الري الحديث فيها، وإجراء تصميمات شبكة الري؛ تمهيدا للبدء في إجراءات التمويل والتنفيذ، وبعد انتهاء التنفيذ يتم استلام الشبكات؛ لإخطار البنك باستكمال التمويل.



