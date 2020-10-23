جومانا مراد تحصد جائزة افضل ممثلة عن دورها في "خيانة عهد"



ووجهت جومانا الشكر للمخرج سامح عبد العزيز على ترشيحها للعمل بالمسلسل، فهي قدمت معه اهم افلامها مثل: كباريه والفرح، وقالت: هناك كيميا بيننا، فانا معه اظهر بصورة مختلفة واكون مستمعة بالدور لأنه مخرج متميز ولديه خصوصية وهو من اهم اسباب توفيقنا ونجاحنا في هذا المسلسل.







وعن تخوفها من العودة بعد غياب بشخصية شريرة مثل «شيرين» قالت جومانا: لا اخف من نوع الدور ولكن المهم لدي ان تكون الشخصية من لحم ودم، وحقيقية، استطيع من خلالها لمس مشاعر الناس ليشعروا بها، فـ«شيرين» ليست شريرة بالفطرة ولكن هناك اسباب لهذا الشر سواء كانت: البيئة المحيطة او الاسرة او معاناتها في الحياة بسبب وحدتها مما ادى الى ظهورها بشخصية مركبة غير متزنة ومدمنة ورغم كل ذلك هي بداخلها الخير، ولذلك تعاطف معها الجمهور لدرجة اختلاف الناس هل تستحق هذه النهاية ام لا، وهل كان من الممكن ان تسامح «عهد» شيرين عما فعلته بها وبولدها.







وتحدثت جومانا عن اصعب مشاهد المسلسل بالنسبة لها، فهي كانت مستمتعة بالمشاهد التي جمعتها بالفنانة يسرا ومنهم: مشهد السم والذي استغرق وقت طويل اثناء التصوير من خلال التقمص واظهار المشاعر والتعبير عن سكرات الموت بالإضافة الى مشهد القتل مع: حلا شيحة وخالد انور، فكان من المشاهد الصعبة في تنفيذها.







واشادت جومانا بالفنان الشاب خالد انور واداءه فهو ممثل موهوب وواعد واحببت التمثيل معه وهو اخي على المستوى الشخصي والمشاهد التي جمعتني به كانت مختلفة.







وفي سياق متصل فقد قامت الفنانة جومانا مراد بإنتاج مسلسل طويل مكون من عدة قصص بعنوان «مدرسة الحب» وتم عرض الجزء الثالث منه على شبكة قنوات «اوه اس ان» وخلال قصة العاشق والمعشوق جسدت جومانا شخصية «عشق».







وقد ذكرت جومانا ان هذه ليست التجربة الاولى لها في مجال الانتاج فهي بدأت مسيرة الانتاج في سوريا منذ 2008 لكن تجربة مسلسل «مدرسة الحب» هي اول تجربة يكون بها نجوم من: كل دول الوطن العربي وتركيا، ويعد سبق ان ممثلة عربية تظهر بجانب ممثلين اتراك كل بلغته وتم وضع دوبلاج بصوتهم المتعارف عليه لدى الجمهور من خلال مسلسلاتهم التي تذاع لدينا ولم يشعر احد باختلاف او فرق كما لو كانوا يشاهدون مسلسل تركي عادي ونتيجة هذا النجاح الكبير اصبحنا تريند على السوشيال ميديا.







واشارت جومانا ان زوجها الدكتور ربيع بسيسو هو من اهم عوامل نجاح المسلسل من خلال اشرافه على الانتاج وبذله مجهود كبير لإخراج هذا العمل بالشكل الذي يليق به، واردفت جومانا: انها لا تستطيع ان تنسى دعمه لها طوال الوقت سواء في فترة غيابها او بالاخص خلال هذا العام اثناء الحمل وبعد الولادة، واقول للجمهور انني عدت واعدهم اني لن اغيب مرة اخرى.







وعن جديدها، اعلنت الفنانة جومانا مراد عن ظهورها كضيفة شرف داخل احداث فيلم «يوم 13» وهو اول فيلم ثلاثي الابعاد في الشرق الاوسط مع المنتج الكبير وائل عبد الله بعد اخر مشاركة لها في السينما معه ايضا في فيلم «الحفلة» مع الفنان احمد عز.







واضافت جومانا ان الفيلم تدور قصته حول فكرة مشوقة ترتقي الى نوعية الرعب وتجسد خلاله شخصية «احلام» فهي سيدة من طبقة ارستقراطية غنية ودورها له خصوصية وغريب وسيكون مفاجأة للجمهور.







الجدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد قد توجهت الى مدينة الجونة للمشاركة في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم.

واعربت جومانا عن سعادتها بهذه الجائزة والتي جاءت نتيجة كرم من ربنا عقب رجوعها مرة اخرى للمجال بمسلسل «خيانة عهد» واتخاذها القرار بالمشاركة بالمسلسل لعوامل كثيرة ذكرت منها: انه بطولة نجمة كبيرة مثل يسرا فهي قامة فنية كبيرة والعالم بأثره لا يوجد به الا يسرا واحدة، بالإضافة الى شركة بحجم «العدل جروب» ورق مكتوب بحرفية عالية صناعة المؤلف احمد عادل.