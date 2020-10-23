حسم مصير رونالدو من المشاركة أمام برشلونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية اليوم، مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من المشاركة ضد برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.


رونالدو تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام، أثناء تواجده رفقة منتخب بلاده، أثناء خوضه لمنافسات بطولة دوري أمم أوروبا.


وجاءت نتيجة الفحص الذي تعرض له الدون إيجابية، مما يعني استمرار عزله وخضوعة للبروتوكول الطبي المعمول به.


وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو سيغيب عن مباراة برشلونة المقبلة في دوري الأبطال.


ويستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة مساء الأربعاء القادم 28 أكتوبر، في الجولة الثانية من الجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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