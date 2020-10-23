تعرف على موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.


ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على الإسماعيلي، من أجل الانفراد بالمركز الثاني، نظرًا لخصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم، بسبب عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول.


وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين المقبل الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.


بينما يلعب نادي بيراميدز مباراة الجولة الأخيرة أمام المقاولون العرب، يوم 31 أكتوبر الحالي.

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