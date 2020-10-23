"إجازات ومكافآت".. هدايا الدولة للمواطنين في المولد النبوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مع اقتراب المولد النبوي الشريف، بدأت مؤسسات الدولة في الإعلان عن عدد من الهدايا للمواطنين، لإدخال السرور على المواطنين في تلك المناسبة العطرة التي يحتفل بها كافة المسلمون حول دول العالم.

وفلكيا، يحل المولد النبوي الشريف يوم 29 أكتوبر الحالي، حيث أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، وعدة شهر صفر ستكون 30 يومًا، على أن يولد الهلال في تمام الساعة 9:31 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة، حسب ما أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المفاجآت التي أعلنت عنها مؤسسات الدولة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف:

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجارى إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- وافق وزير النقل الفريق كامل الوزير على طلب رئيس هيئة السكة الحديد بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة والشركات التابعة بمبلغ ٧٥٠ جنيه بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، كما وافق الوزير على صرف منحة للعاملين بنظام الـ ٥٥ يوما بمبلغ ٥٠٠ جنيه، وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

- وافق الدكتور رئيس مجلس الإدارة على منح العاملين في الهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقيمة 1200 جنيه، و1000 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات (6 ساعات يوميًا فأكثر) تحت السن.

- أقرت عدد من الجامعات مكأفآت مالية للعاملين بها وعلى رأس تلك الجامعات: جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس.

- وهناك هدية من نوع آخر قدمتها مباحث التموين للمواطنين والحفاظ على صحتهم حيث نجحت شرطة التموين في ضبط أكثر من 6 طن حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

- عملت الحكومة على توفير حلوى في الأسواق بأسعار قليلة حيث انخفضت الأسعار هذا العام بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي.

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