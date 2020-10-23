حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال بأبو النمرس

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اندلع حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.