تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يحقق نجم الجيل تامرحسني، مركز عالمي جديد في حياته حيث يحتل المركز الـ٣١ عالميًا على موقع الفيديوهات " يوتيوب" بأغنيته الجديدة"فجأة افترقنا" كما تصدرت المركز الأول عربيًا، وحققت نسب مشاهدة عالية تجاوزت ٢ مليون عقب ١٨ ساعه فقط من طرحها.

ومن ناحية الجمهور أشاد بالأغنية فور طرحها مؤكدين على حالة النضج الفني الذي وصل إليها النجم تامر حسني، وبدأ الجمهور في نشر كلمات الأغنية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيامهم بمقاطع فيديو أثناء غنائهم للأغنية وهم في قمة الاندماج والتأثر.
كما أصبح اسم الأغنية الأكثر بحثًا على"جوجل"

ومن أبرز أراء الجمهور عن الأغنية أحدهم كتب: "بعد نجاح مبطلناش احساس وفجأه افترقنا تامرحسني اصبح المحارب الأوحد ضد اغاني الذوق المتدني،، ورغم انه بيقدم محتوى صوتي فقط واصحاب التدني يقدمون كليبات ومشاركات عنيفه لجذب الإنتباه الا وان مشاهداته اعلى بكتير ودا مؤشر عظيم لإعادة وانقاذ الذوق العام بعد تدني اكثر من ١١ سنه وبخلاف المشاهدات فهو يحقق الأهم إحترام الناس لموسيقاه وما يقدمه من رقي وفن حقيقي معبر عن ما بداخلنا، تامر يعيش هذه الفتره حاله من النضج الحقيقي ويعلم تمامًا انه حاليًا اصبح صوت مصر الفني لذا هو في قمة تركيزه ان يكون فنان راقي بيقدم فن في جميع الإتجاهات فنان محترم شكلًا ومضمون فنان يحترم الجمهور ودي بقت حاجه نادره او مش موجوده غير معاه دلوقتي سواء كنت من جمهوره او لأ مش هينفع تنكر مجهوده وتعبه واحترامه ليك ولينا شكرًا تامرحسني".

أغنية عنوان"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي، وتنتمي الأغنية إلى نوع"الدراما

جدير بالذكر أن ألبوم"خليك فولاذي" يضم 12 أغنية والمقرر أن يحتفل حسني، بطرحه في حفل خاص بالجونة يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، كما صرح مؤخرًا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"
تامر حسني يحتل المركز الـ ٣١ على مستوى العالم بأغنية "فجأة إفترقنا"

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