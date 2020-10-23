ضبط المتهمين بإصابة طفلة بطلق ناري في العين بحفل زفاف بشبرا الخيمة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط عاملين لاتهامهما بالتسبب في إصابة طفلة بطلق ناري في العين، إثر إطلاقهم الرصاص من فرد خرطوش، ابتهاجا بحفل زفاف بشبرا الخيمة، وجرى التحفظ على سلاح الجريمة، وطلبت نيابة قسم أول شبرا الخيمة تحريات المباحث حول الواقعة. 
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بورود إخطارًا إلى قسم أول شبرا الخيمة، بحضور المدعو  "ح.م.ج" 49 عامًا، نقاش مقيم دائرة القسم، وأبلغ بإصابة نجلته المدعوة "ب.ح.م" 13 عامًا، بجرح قطعي بالعين اليمنى ادعاء رش خرطوش، أثناء تواجدها بشرفة مسكنها ومشاهدة حفل زفاف أثناء إطلاق أحد المدعوين عيار خرطوش ابتهاجًا بالزفاف.
انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص وبسؤال شهود العيان، والتحفظ على العريس، ووالد العروس، وشريط الفيديو الخاص بالفرح، تبين إطلاق "س.م.ع" 23 عامًا، عامل، و"ا.ط.ع" 21 عامًا، عامل، أعيرة من فرد "خرطوش" ابتهاجًا بزفاف أحد أصدقائهم، نتج عنه إصابة نجلة المُبلغ. تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

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