برفقة ابنتها.. كارول سماحة تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

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تحرص المطربة كارول سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، برفقة ابنتها وعلقت قائلة"حبى"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أغنية "مش هعيش"، أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.