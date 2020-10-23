"تحرير جملة محاضر".. تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية في الأسواق والمخابز

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية في إدارات شرق والعجمي وبرج العرب والعامرية على عدد من المخابز والأسواق.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ نبيل محفوظ مدير الإدارة واشراف عبد القوي عبد الحميد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر انتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 12 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وكما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عنتحرير عدد 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، محضرين توقف مخبزين بدون إذن مسبق من التموين.

وتحرر عدد 11 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 11 محضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة. 

وعلى صعيد أخر، قامت إدارة تموين العجمي برئاسة عصام اللبيدي مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد 3 محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفة، تحرير محضر عدم إخطار حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات. 

كما قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوي رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير عدد 5 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف الأستاذ محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 4 محاضر استيلاء على المال العام، تحرير عدد 7 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 3 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، تحرير محضر عدم إخطار حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات.

وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 16 ساعة

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 8 ساعات

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ يوم

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تحرير 281 محضر مخالفة تموينية في الإسكندرية

مديرية التموين بالإسكندرية تشن عدة حملات مكبرة (تعرف عليها)

تحرير 183 محضر تمويني خلال حملات تموينية موسعة في الإسكندرية

القبض على صاحب مخبز لبيعه 150 طن دقيق في السوق السوداء

تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة لضبط المخالفات بالأسواق (صور)

تحرير عن أكثر من 200 محضر تمويني خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»