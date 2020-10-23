"تحرير جملة محاضر".. تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية في الأسواق والمخابز



وقامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ نبيل محفوظ مدير الإدارة واشراف عبد القوي عبد الحميد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر انتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 12 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.



وكما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عنتحرير عدد 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، محضرين توقف مخبزين بدون إذن مسبق من التموين.



وتحرر عدد 11 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 11 محضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.



وعلى صعيد أخر، قامت إدارة تموين العجمي برئاسة عصام اللبيدي مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد 3 محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفة، تحرير محضر عدم إخطار حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات.



كما قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوي رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير عدد 5 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.



كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف الأستاذ محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 4 محاضر استيلاء على المال العام، تحرير عدد 7 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.





وتم تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 3 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، تحرير محضر عدم إخطار حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات.



وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية في إدارات شرق والعجمي وبرج العرب والعامرية على عدد من المخابز والأسواق.