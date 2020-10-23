موعد مباراة محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي محمد صلاح مع ناديه ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.


وكان ليفربول قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.


ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

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