موعد مواجهة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.


وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن تخصيص قناة مجانية مفتوحة، لإذاعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.


وقررت الوطنية للإعلام، نقل مباراة الأهلي أمام الوداد أرضيًا عبر قناة أون تايم سبورت.

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