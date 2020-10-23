تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو

علق الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على مواجهة فريقه غدا أمام ضيفه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي يقام في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".









كومان تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الكلاسيكو هي مباراة تقرر من تفاصيل صغيرة، ولكن سيكون الأمر غريبا اللعب بدون جماهير في مباراة كهذه".









وأوضح :"المُباراة غدًا قد تحسم على تفاصيل صغيرة وعلينا التركيز فيها".









وحول إمكانية الدفع بجوردي ألبا كأساسيا في مباراة الغد قال :"كومان: القرار سيكون للاعب اذا كان جاهزًا ام لا. سنرى ذلك. اذا كان جاهزًا فإحتمال كبير سوف يُشارك".









وتابع :"نريد الفوز من اجل ثقة اللاعبين. اللاعبين يستحقوا ذلك بسبب جهدهم المتواصل خلال الأيام الماضية.

وأضاف :""ليس من الجيد مناقشة عمل جريزمان في كل مباراة، انا اختار الشيء الأفضل للفريق".









وحول تصريحات بيكيه قال :"جيرارد كان هنا منذ سنوات عديدة وانا لشهرين فقط. لديه رأيه وأنا أحترمه. إنه ذكي ويعرف أن هناك مباراة مهمة غدًا وأنه سيلعب".









واختتم حديثه :"أي مدرب وأي فريق عندم يخطأ يُريد التحسن، لا يوجد أي سبب لعدم وجود حافز غدًا، الفريقين لديهم الخبرة الكاملة للعب بأفضل مستوى غدًا، نتوقع أن نواجه فريق قوي غدًا".