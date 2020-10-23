٧ لاعبين خارج حسابات المريخ بالموسم الجديد
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:32 م
ايمان الجعيدي
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اعلن الفريق الأول للكرة بنادي المريخ عن انتهاء عقود عدد من لاعبي الفريق ، سواء الذين يرتبطون بعقود شراء او المتواجدين على سبيل الاعارة والذين وصل عددهم ل٧ لاعبين
وهؤلاء اللاعبين هم : أحمد فراويلة و محمد جبل والذين انتهت عقودهم مع النادي وقاموا بالتوقيع مؤخرا لفريق منتخب السويس ، إلى جانب الحارس أشرف بخيت والذي وقع للفريق في يناير الماضي لمدة ٦ شهور فقط .
إلى جانب الثلاثي أحمد مصيلحي و محمد امين والبلتاجي سمير والذين جاءوا على سبيل الاعارة ، واللاعب احمد الجندي والذي انتهت مدة عقده .
وينتظر مسؤلي النادي والجهاز الفني للاعبين قرارا بتطبيق الهبوط عن الموسم المنقضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لدوري القسم الثاني من عدمه ، حيث يأتي ترتيب المريخ عقب نهاية الموسم بجدول المجموعة الثانية المركز التاسع برصيد ٢١ نقطة.
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