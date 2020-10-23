"التضامن" توضح موعد تنفيذ قرار مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد لكبار السن (طالع التفاصيل)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:22 م
مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد
مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد
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"التضامن" توضح موعد تنفيذ قرار مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد لكبار السن (طالع التفاصيل)

كثرت التساؤلات والشكاوى بين المواطنين منذ إعلان قرار مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد لكبار السن قبل أيام،وذلك لان القرار لم يتم تفعيله وتنسيق تنفيذه مع الجهات المختصة بعد، تساؤلات المواطنين دفعت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتناول هذا الموضوع بالبحث ثم الرد على استفسارات الجمهور المعني بالقرار، وبدورنا ننقل رد الوزيرة علنا نساهم مع المسئولين في توضيح الصورة والتخفيف عن المواطن، فكونوا معنا.

قرار مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد
أكدت القباج، أن قرار توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًان السكة الحديدية والمترو والنقل العام، وخفض تذاكرها بنسبة 50% للمواطنين فوق سن الـ 60 عاما دخل حيز التنفيذ.

تصريح الوزيرة جاء خلال  بيان رسمي من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار جاء بعد الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل.

وبحسب وزيرة التضامن، يأتي القرار  في إطار توجيهات القيادة السياسية .

ووجهت القيادة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لكبار السن.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية.

كما أوضحت  أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.

موعد تنفيذ القرار
ثم تطرقت الوزيرة لموعد تنفيذ القرار مشيرة  إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن “المسنين”، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب.

وفيما يخص آلية التنفيذ، فيتضمن مشروع القانون أن يتم إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وزارة النقل
وكانت وزارة النقل أكدت في بيان سابق ان تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات منها:

- طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات .
- ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

"التضامن" توضح موعد تنفيذ قرار مجانية تذاكر المترو والسكة الحديد لكبار السن (طالع التفاصيل)

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