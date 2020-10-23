الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 2021 وذلك يوم الاحد المقبل الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١ صباحا بساحة الكلية، وذلك مع اتخاذ اجراءات احترازية مشددة مم قبل ادارة الكلية.
يقام الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورحنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.
وصرح الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية انه من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية، كما يتضمن أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية من ابداع طلاب الكلية وتشمل أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلمًا وثائقيًا عن انجازات اتحاد الطلاب.
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"
الأحد.. حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بـ"آداب عين شمس"

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