حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:22 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
دعاء جمال
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حجة البليد، هكذا يمكن القول على تعليق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في ليبيا.


ضعيف المصداقية

فأعرب الرئيس التركي عن تشاؤمه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم اليوم الجمعة في جنيف بين طرفي النزاع الليبي، واصفا إياه بـ "ضعيف المصداقية".

 

ولم يقف الرئيس التركي عند هذا الوصف فحسب، بل إنه أبدى في تصريح للصحفيين أمله في أن يلتزم طرفا النزاع بوقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعتبر أن للاتفاق المبرم مصداقية كبيرة.

 

وقال: "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده".


انسحاب المرتزقة

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع سيصحبه انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

 

 

ووقع الوفدان الليبيان المشاركان في المفاوضات الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة اليوم الجمعة على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".


وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت اليوم جمعة بـ"إنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".


وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، و"عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء"

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