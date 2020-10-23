السفارة الأمريكية: نشارك في مهرجان الجونة لدعم صناعة السينما في مصر

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ذكرت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة رايتشل ليزلي أن مصر تلعب دورا كبيرا فى ثقافة البحر المتوسط وتتمتع بتأثير كبير ثقافيًا.



وأعربت رايتشل، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عبر زووم مع عدد من الصحفيين،عن سعادتها لمشاركة السفارة الأمريكية من جديد فى مهرجان الجونة السينمائى الذى تنطلق فعالياته اليوم الجمعة وتستمر حتى ٣١ أكتوبر الجارى.



وقالت ليزلي إن مهرجان الجونة يعد فرصة لدعم صناعة السينما وتبادل الأفكار الابداعية، مضيفة أن مصر تتمتع بتاريخ ثرى فى مجال السينما،لافتة الى ان السفارة الأمريكية تشارك فى المهرجان هذا العام من خلال حلقات نقاشية افتراضية حول صناعة السينما مع كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين الأمريكيين، بالاضافة الى ورشة عمل افتراضية لكتابة سيناريو الأفلام القصيرة وجلسات افتراضية خاصة مع خبراء أفلام بلوس انجلوس.



وأوضحت أن السفارة قدمت التدريب على المهارات لاكثر من ٤٠ مخرجا مصريا منذ مشاركتها لاول مرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى ٢٠١٧.. معتبرة ان صناعة السينما فى مصر مهمة وان التعاون فى مهرجان يعد شراكة وتجربة هامة ورائعة.



وأشارت الى انه يتم هذا العام التعاون مع شركة "فيلم اندبندنت" ( شركة فنية امريكية غير ربحية تدعم الاستقلال الابداعى فى سرد القصص المرئية).



وأكدت الملحق الثقافى الأمريكي أن التبادل الطلابى يعد من اهم مجالات التعاون الثقافى بين البلدين حيث ان لدينا اكثر من ٤٠٠ طالب مصرى يدرسون فى اطار برامج عدة للتبادل الطلابى من بينها البرامج التعليمية والأكاديمية.مضيفة أن "كوفيد-١٩" أثرت بالفعل على حركة المطارات والطيران.. لافتة الى ان هناك أمورا ايجابية حيث تم وضع برامج افتراضية بديلة.



وحول المعايير المحددة لاختيار المشاركين فى الحلقات النقاشية التى يتم تنظيمها من الجانب الأمريكى خلال فعاليات المهرجان..قالت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية إنه يتم الاختيار من قبل منظمى المهرجان و"فيلم اندبندنت".



وعما اذا كانت هناك مشروعات مخطط لها لانتاج سينمائى مصرى أمريكى مشترك.. قالت ليزلي إن مصر تعدا سوقا للأفلام الامريكية وأحد اهداف التواصل بين المتخصصين خلال المهرجانات يتمثل فى تعزيز سوق الفيلم المصرى بالولايات المتحدة.



وفيما يخص نشاط القسم الثقافى بالسفارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.. قالت ان هناك العديد من الانشطة من بينها المتعلقة بريادة الاعمال باعتباره احد العناصر الهامة التى تخلق فرصا الاقتصادية، بالاضافة الى النشاط المتعلق بالإرث الثقافى حيث تزخر مصر بتاريخ كبير بخلاف موقعها الجغرافى المتميز.



وردا على سؤال لجريدة الفجر، حول حرص السفارة الأمريكية للمشاركة في المهرجانات الثقافية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة، قالت رايتشل إن مشاركة السفارة يعد بمثابة بناء جسر للتفاهم بين البلدين لمشاركة الخبرات والثقافات وتقديم منصة للأصوات المختلفة لتعبير عن أنفسهم، وهو أمر نقوم بعمله في الكثير من البلدان والثقافات الأخرى، حتى يصبح لدينا علاقات أقوى، وحتى نتمكن من دعم صناعة السينما في مصر فكما نعلم جميعًا أن مصر تلعب دورًا هامًا في الحقل الثقافي للشرق الأوسط والمنطقة، كما اعلم التأثير المصري في هذا المجال فمصر ثقافيًا متمركزة في قلب العالم العربي.



وفيما يخص تاثير جائحة فيروس كورونا المستجد على المشاركة الأمريكية هذا العام فى مهرجان الجونة، ذكرت ليزلى أن الجائحة تؤثر على مصر والولايات المتحدة وهناك اجراءات وقائية يتم اتخاذها وأيضا توفر الوسائل التكنولوجية تساعدنا كثيرا ولذا قررنا تنظيم ورش العمل افتراضيا خلال المهرجان حيث سيتم جمع عدد من المتخصصين فى اللقاءات لتبادل الأفكار.



وأعربت المسؤولة الأمريكية في نهاية اللقاء عن تمنياتها فى انتهاء جائحة كورونا، واستئناف حركة الطيران وفتح المطارات قريبا.

