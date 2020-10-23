دبلوماسي: تصويت المصريين بالخارج عبر البريد "نقلة نوعية" (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصويت المصريين في الخارج عبر البريد في انتخابات مجلس النواب يعتبر تطورا هاما.

وأشار "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هذا التطور يعتبر نقلة نوعية من حيث التعامل الواقعي مع قراءة أوضاع المصريين في الخارج، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل مستمر مع المصريين في الخارج لمعرفة ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات بوابة الفجر الفجر ارتداء الكمامه أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 8 ساعات

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات مجلس النواب

بيان عاجل لوزير الرياضة بشأن استغلال مراكز شباب السويس في المؤتمرات الانتخابية

"أبو شقة" يكلف "بدراوي" بتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات النواب

أحمد موسى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الوطنية للانتخابات مع الإعلاميين فيديو

"أبوشقة" ينفي تمثيل حزب الوفد في اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب

وزيرة الهجرة: اهتمام من الدولة بمشاركة المصريين بالخارج بانتخابات البرلمان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»