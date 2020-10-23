دبلوماسي: تصويت المصريين بالخارج عبر البريد "نقلة نوعية" (فيديو)

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصويت المصريين في الخارج عبر البريد في انتخابات مجلس النواب يعتبر تطورا هاما.





وأشار "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هذا التطور يعتبر نقلة نوعية من حيث التعامل الواقعي مع قراءة أوضاع المصريين في الخارج، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل مستمر مع المصريين في الخارج لمعرفة ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.





كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.



