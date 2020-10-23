طبيب ولاء حافظ: حققنا إنجازاً تاريخياً

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد شديد
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أعلن أشرف صبري الطبيب المعالج للربان العالمى ولاء حافظ عن أسباب قراره بإنهاء الغطسة التاريخية بعد مرور ستة ساعات فقط.


وقال أشرف صبري في المؤتمر الصحفي  في شرم الشيخ:"نحن نتعامل مع بطل تاريخي حقق انجازا بل اعجاز لم يتكرر في وقت سابق واعتقد أن يتكرر في المستقبل ، انا من انهيت الغطسة خوفا علي حياته في ظل رفضه الخروج من الماء وترحيبه باستكمال الغطسة رغم الآلام الصعبة التي تحملها دون ذنب له وبسبب خطأ تكنيكى في البدلة التي ارتداها".


وتابع أشرف صبري :" أجرينا تجارب مع ولاء حافظ في الغطسة ولكن في حمام السباحة وبدون ارتداء البدلة ولم نجري تجارب في البحر ".


وواصل : "الربان العالمي قالي أنه شعر  من ضيق سوستة البدلة ولكنه لم يشتكي و أكد في قراره نفسه أنها قد تكون أمر عادي ومع النزول البحر سوف تزول وبالفعل نزلنا وارتدي ولاء ثلاث بدل الأولي رقيقة والثانية سميكة والثالثة جافة وبالفعل عاش ست ساعات تحت المياه وتناول طعامه وشرابه وتم سحب البول منه ثلاثة مرات وبدأت المشكلة بعد خمسة ساعات من خلال ضيق سوستة البدلة وضغطها علي مكان العملية في رقبته وهي عملية تكنيكية بحتة".


وأكمل:"ولاء حافظ حقق اعجاز وحتي حينما خرج كان الخروج ضد رغبته وبقرار مني لإنهاء الالم الذي تحمله ولا يستطيع شخص سليم أن يتحمله ".


واختتم:" أتعهد لكم أن ولاء حافظ سيعود للغطس ويحقق أرقاما قياسية بالجملة فهو شخص لايمل ولا يكل رغم انه حقق اعجاز لم يحققه اي شخص مصاب بشلل رباعي علي مستوى العالم ".

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