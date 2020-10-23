ولاء حافظ يكشف عن أسباب خروجه الاضطراري من الماء

أعلن الربان ولاء حافظ، عن أسباب خروجه الاضطراري من الماء خلال تجربته لكسر الرقم القياسي لاطول فترة بالبقاء تحت الماء.









وقال "حافظ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الجمعة: "كانت أول مرة أجرب البدلة تحت المياه في الغطسة، وذلك كان خطأ كبير، لأني معرفتش أعمل بروفة بسبب التصريحات".









وأضاف: " الرقبة كانت ضيقة جدا، حسيت بوجع من السوستة قبل ما أنزل وقلت هتعود عليها". وأكمل: "ضغط الماء طلع الهوا فوق وحسيت اني بدأت أدوخ لكن كنت مصمم أكمل".









واستطرد: "الدكتور ضحك عليا وقالي هنطلع المركب نعدل البدلة وننزل تاني، لكن لقيتهم سحبوني على البر".









واختتم البطل المصري: "طلبت منهم اني عايز أغطس تاني وقالولي احنا معاك، وأنا بوعدكوا ان شاء الله المرة الجاية هتشوفوا حاجة مشوفتوهاش في حياتكوا".









واضطر الدكتور أشرف صبري، رئيس الفريق الطبي للربان ولاء حافظ لإخرجه من الماء بسبب خطأ تقني في بدلة الغطس.









وكان "حافظ" يحاول كسر الرقم القياسي بأطول مدة بقاء تحت الماء لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



