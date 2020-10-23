وزير الرياضة يشهد انطلاق المهرجان الرياضي للمرأة بالإسكندرية(صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهد اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهرجان الرياضي للمرأة، بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ولجنة المرأة باللجنة الاولمبية المصرية.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة مستمرة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، يأتي ذلك في ضوء دعم القيادة السياسية لملف الرياضة واهتمامه بكل الرياضيين.

وأضاف "صبحي" أنه من الضروري الاستفادة من الرياضة في توعية الشباب بحقوق المرأة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ برامج وأنشطة متعدده تخص الرياضة النسائية داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات وفقًا لبروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وحضر المهرجان الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مرفت حسانين عضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتورة ماجده الشاذلي عضو المجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة ماجده الشاذلي عضو المجلس القومي للمرأة،بالتعاون المثمر والمتميز مع وزارة الشباب والرياضة من خلال شراكة مميزه جاءت بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والوزارة للعمل سويا على دعم حقوق المرأة وتثقيف وتوعية الشباب والرجال بجميع محافظات الجمهورية.

وشمل المهرجان الرياضي ماراثون مشي للمرأة داخل ملاعب بشاير الخير، ومباراة للكرة الطائرة، ومباراة نهائي تنس الطاولة، خماسي كرة قدم، كرة سرعة، ومسابقة لياقة بدنية" كما تضمن المهرجان مسرحية للعنف ضد المرأة بعنوان "احميها من الختان".

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شارك في ماراثون للدراجات الهوائية برفقة اللواء محمد الشريف صباح اليوم، ومن المقرر ان يقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية لمديرية الشباب يفتتح خلالها صالة للياقة البدنية "جيم"، وحمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب أبيس.

وزير الرياضة يشهد انطلاق المهرجان الرياضي للمرأة بالإسكندرية(صور)
وزير الرياضة يشهد انطلاق المهرجان الرياضي للمرأة بالإسكندرية(صور)
وزير الرياضة يشهد انطلاق المهرجان الرياضي للمرأة بالإسكندرية(صور)
وزير الرياضة يشهد انطلاق المهرجان الرياضي للمرأة بالإسكندرية(صور)

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