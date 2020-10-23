قبيل انطلاقها بالداخل.. حالات تبطل صوتك بـ"انتخابات النواب"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الداخل، إلا أن هناك عدد من الأشياء أو الأخطاء إذا ارتكبها الناخب يكون صوته باطل، لذا يجب عليه الابتعاد عنها حتى يكون صوته صحيحا وألا ينضم إلى قائمة الأصوات الباطلة في صناديق الاقتراع.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الحالات التي تسبب في بطلان صوت الناخبين في انتخابات مجلس النواب:

- فور دخول الناخب اللجنة الانتخابية يستلم بطاقة صغيرة بها قائمتين ويختار واحدة منهم، ويستلم بطاقة كبيرة بها عدد المرشحين على المقعد الفردي في الدائرة الانتخابية، وبطاقة المقاعد الفردية بها أسماء كثيرة ومكتوب في البطاقة الانتخابية عدد المرشحين الفردي الواجب انتخابهم في الدائرة.

- تعد بطاقة التصويت باطلة في الحالات الآتية: إذا صوت الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة، إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

- ومن الحالات التي تبطل صوت الناخب أن تكون بطاقة التصويت التي استخدمها الناخب غير مختومة بختم اللجنة الفرعية، أو توقيع رئيسها أو خاتمه، ومحدد عليها تاريخ الاقتراع.

- ومن الأمور التي تبطل صوت الناخب التصويت الذي يعطي لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه، بمعنى أن يكون مطلوب اختيار عدد معين من المرشحين الفردي في الدائرة ويختار الناخب عدد أقل أو أكثر فهذه الحالة يبطل الصوت.

- وهناك حالة قد لا تتكرر كثيرا بين الأصوات الباطلة، حيث يعتبر صوت الناخب باطل إذا خلت بطاقة الاقتراع من التصويت.

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