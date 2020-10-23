تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية أمام الوداد المغربى المقررة الجمعة، في إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.









موعد مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

ويسعى النادي الأهلي لحسم التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين للاشىء.









التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الجنوب إفريقي موسمياني، بمحمد الشناوى رجل المباراة فى مباراة الذهاب فى مركز حراسة المرمى.









وأمامه الرباعى على معلول أيمن أشرف وياسرإبراهيم ومحمد هانى.









وفى وسط الملعب أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشه أو "وليد سليمان"، وحسين الشحات

وفى الهجوم جونيور اجاى ومروان محسن.









وسيجلس على مقاعد البدلاء، على لطفى، ومحمود كهربا، وأحمد الشيخ، وحمدى فتحى، واليود بادجى، وأحمد فتحى، ووليد سليمان أو قفشة.