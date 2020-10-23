إصابة نجم روما الايطالي بفيروس كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الإيطالية إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستجرام كتب جيانلوكا مانشيني مدافع ذئاب العاصمة: " مرحباً بالجميع.. لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا لذا سوف أبقى في الحجر الصحي".


ويغيب اللاعب بذلك عن الموقعة المرتقبة لفريقه التي تجمعه بفريق نادي إنتر ميلان يوم الإثنين المقبل لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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