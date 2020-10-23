زيدان: الكلاسيكو "مختلف".. هدفنا الفوز.. وراموس جاهز بنسبة 100%

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه برشلونة في كلاسيكو الأرض والذي سيقام على ملعب كام نو معقول الفريق الكتالوني في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".


زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباريات الكلاسيكو مختلفة، وهي مباريات خاصة دائمًا".


وأضاف :"سيرخيو راموس هو قائدنا، ولكن كما هو الحال لن نخاطر، لقد تعافى وسيكون معنا، هو جاهز بنسبة 100% تقريبًا"


وتابع :"علينا نسيان ما حدث، ومنذ وقت ليس ببعيد كنا نواجه صعوبات، هذه مباراة خاصة لإعادة تأسيس قوتنا".


وأوضح :"عد هزيمتيْن متتاليتيْن، مباراة الكلاسيكو هي أفضل طريقة لكي نقلب الوضع، ولنقول بأننا نُريد تغيير الوضع، تقديم مباراة جيدة هو ما نريده".


وأشار :"الكلاسيكو للجميع، ستكون مباراة جيدة، على الرغم من هذا الوضع وعدم تواجد الجماهير".


وأردف :"لدينا حافزٌ كبير، سندخل المباراة للفوز، نحن نفعل ذلك دائمًا ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بشكلٍ جيد، ونحن نضع دافعنا وتركيزنا كاملًا في الملعب لمدة 90 دقيقة".


واستطرد :"كنت دائمًا أنتقد نفسي، ونُريد تغيير هذا الوضع جميعًا، بعد الهزيمة الانتقادات تتجه للمدرب، لذا أنا لا أعيش في الماضي، أنا مهتم بما ينتظرني".


وواصل :"لا توجد مباراة سهلة، أحيانًا لا تسير الأمور على ما يرام، في بعض المباريات ندخل بشكلٍ جيد، ولكن استقبال الهدف يكلفنا كثيرًا.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 15 ساعة

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ يوم

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»