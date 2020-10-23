زيدان: الكلاسيكو "مختلف".. هدفنا الفوز.. وراموس جاهز بنسبة 100%
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:03 م
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه برشلونة في كلاسيكو الأرض والذي سيقام على ملعب كام نو معقول الفريق الكتالوني في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".
زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباريات الكلاسيكو مختلفة، وهي مباريات خاصة دائمًا".
وأضاف :"سيرخيو راموس هو قائدنا، ولكن كما هو الحال لن نخاطر، لقد تعافى وسيكون معنا، هو جاهز بنسبة 100% تقريبًا"
وتابع :"علينا نسيان ما حدث، ومنذ وقت ليس ببعيد كنا نواجه صعوبات، هذه مباراة خاصة لإعادة تأسيس قوتنا".
وأوضح :"عد هزيمتيْن متتاليتيْن، مباراة الكلاسيكو هي أفضل طريقة لكي نقلب الوضع، ولنقول بأننا نُريد تغيير الوضع، تقديم مباراة جيدة هو ما نريده".
وأشار :"الكلاسيكو للجميع، ستكون مباراة جيدة، على الرغم من هذا الوضع وعدم تواجد الجماهير".
وأردف :"لدينا حافزٌ كبير، سندخل المباراة للفوز، نحن نفعل ذلك دائمًا ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بشكلٍ جيد، ونحن نضع دافعنا وتركيزنا كاملًا في الملعب لمدة 90 دقيقة".
واستطرد :"كنت دائمًا أنتقد نفسي، ونُريد تغيير هذا الوضع جميعًا، بعد الهزيمة الانتقادات تتجه للمدرب، لذا أنا لا أعيش في الماضي، أنا مهتم بما ينتظرني".
وواصل :"لا توجد مباراة سهلة، أحيانًا لا تسير الأمور على ما يرام، في بعض المباريات ندخل بشكلٍ جيد، ولكن استقبال الهدف يكلفنا كثيرًا.